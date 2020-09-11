Ростов-на-Дону, , 17:19 — REGNUM В Ростовской заполняемость стадионов и других спортивных объектов будет увеличена до 40%. Соответствующий документ подписал донской губернатор Василий Голубев 11 сентября.

Постановление об увеличении заполняемости зрительских мест при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в Ростовской области вступает в силу сегодня, 11 сентября. При этом продолжают действовать обязательные санитарные требования, которые необходимо соблюдать как работниками спортивных объектов, так и посетителями.

Согласно документу, снимаются все ограничения в работе предприятий и организаций, «чья деятельность связана с оказанием услуг с непосредственным присутствием граждан».