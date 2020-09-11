Москва, , 17:16 — REGNUM Сигналов о том, что партии ведут активную агитацию в первый день голосования, нет. Об этом 11 сентября заявил председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов на телеканале «Россия 24».

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"Мы 1 июля на общероссийском голосовании уже проходили апробацию такой модели, когда не была запрещена агитация в дни голосования. Напомню, что мы голосовали неделю. И в этом смысле каких-либо подвохов, нерешённых проблем мы не заметили», — заявил Чеснаков.

По его словам, правозащитники указывают, что кандидаты, политические партии, участники процесса в целом ведут себя достаточно корректно.

«Не позволяли себе переступать за границы избирательного участка. Мы таких сигналов, что партии зашли за красную линию, не получаем», — указал он.