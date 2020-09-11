Ростов-на-Дону, , 17:16 — REGNUM В Ростовской области за весь период пандемии коронавирус перенесли почти 1,5 тыс. детей — менее 10% от общего числа носителей инфекции. Подготовка школ к работе в непростых условиях в новом учебном году велась с учётом всех рекомендаций Роспотребнадзора. В настоящее время подтверждения о переходе на дистанционное обучение ни классов, ни школ нет, передаёт ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости»

Вместе с тем юные жители Ростовской области ежедневно попадают в ежесуточную статистику случаев заражения коронавирусом. С начала учебного года исключением стало только 4 сентября, когда детей среди новых носителей инфекции не было. В остальные дни на детский возраст приходится от 1,3% (7 и 10 сентября) до 6,8% (8 сентября) случаев заражения SARS-CoV-2.

ИА REGNUM напоминают, что дети переносят коронавирус в лёгкой форме или бессимптомно. В Ростовской области зарегистрирован только один летальный исход среди несовершеннолетних пациентов. 12-летний ребёнок страдал тяжёлым врождённым заболеванием центральной нервной системы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области заболели COVID-19 около 1,5 тыс. детей