Москва, , 17:03 — REGNUM Предвыборная агитация в России запрещена в два из трёх дней голосования — 12 и 13 сентября, однако маловероятно, что агитация политических сил 11 сентября сыграет в их пользу. Об этом 11 сентября заявил председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов на телеканале «Россия 24».

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«Какое-то влияние будет. Мы не можем дать точную оценку, как это повлияет, потому что ведение агитации при голосовании может сыграть злую шутку с теми же кандидатами политических партий: когда народ просто поймёт, что его пытаются именно голосовать за определённую партию, хотя решение должно приниматься каждым избирателем самостоятельно, и наши граждане это понимают.», — заявил Чеснаков.