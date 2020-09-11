Чебоксары, , 16:56 — REGNUM В Чувашии в первый день досрочного голосования избирателя из Чебоксар заподозрили в голосовании на двух участках — «электоральном туризме». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 сентября, заявил глава ЦИК Чувашии Александр Цветков.

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Руководитель избиркома, отвечая на вопросы, подтвердил происшествие на одном из избирательных участков в Чебоксарах. По его словам, избиратель на выборах главы Чувашии открепился через приложение «Мобильный избиратель» и прикрепился к участку в Калининском районе.

«Имеет право. С утра [избиратель] съездил, проголосовал в Калининском районе. Приехал на свой участок — такой вот электоральный туризм — попытался получить бюллетени, и по недосмотру члена участковой комиссии ему вместо двух бюллетеней по выборам в органы местного самоуправления выдали один бюллетень за кандидата-одномандатника и один — по выборам главы Чувашской Республики вместо бюллетеней по пропорциональной системе. Он зашёл в кабину для голосования, проголосовал.

Член избирательной комиссии поняла, что она сделала что-то не то, попыталась помешать ему опустить этот бюллетень в ящик для голосования, но он мужчина физически сильный, и бюллетени всё-таки в ящик бросил. После этого подошли наблюдатели, всё было зафиксировано, была вызвана полиция и действительно, реально что мы могли сделать в этой ситуации — ящик запечатать и убрать», — заявил Александр Цветков.

По его словам, на данном участке успели проголосовать более 100 избирателей.

«Бюллетени (13 сентября после 20:00, — прим. ИА REGNUM) пересчитают. Ели бюллетеней окажется больше, чем их должно быть, то все бюллетени этого вида должны быть признаны недействительными», — сказал глава избиркома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии проходят выборы главы Чувашии и в органы местного самоуправления, в том числе будут сформированы парламенты Чебоксар и Новочебоксарска. 11 и 12 сентября избиратели могут проголосовать досрочно, 13 сентября пройдёт основной день голосования.

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