Оренбург, , 16:52 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 11 сентября, референс-центр подтвердил 95 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявлено 10 938 носителей нового коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта в Оренбуржье от болезни оправились 9 909 пациентов. За прследние сутки из больниц выписали 132 пациентов.

В стационарах продолжают лечение 822 человека, из них 79 пациентов — в тяжелом состоянии (17 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких). Кислородную поддержку получают 300 пациентов. Состояние 627 оренбуржцев медики оценивают как состояние средней тяжести.

С начала пандемии в Оренбуржье зафиксирован летальный исход у 81 человека от коронавирусной инфекции.