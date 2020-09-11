Куала-Лумпур, , 16:05 — REGNUM На Калимантане пограничной службе удалось захватить партию нелегальных таблеток из Малайзии, сообщает Antara.

«Во время патрулирования мы арестовали трех жителей деревни Бунгканг, регентства Санггау, которые пытались переправить через границу три мешка с таблетками», — говорится в заявлении пограничной инспекции.

В общей сложности на границе изъяли 69 920 единиц препарата, который обычно используется для снижения температуры и обезболивания.

Известно, что ввоз лекарств из-за границы является незаконным и не имеет сертификатов.

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