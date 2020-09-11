Избербаш, Дагестан, , 18:29 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Дагестане против застройщика, который собрал деньги у дольщиков, но дом не достроил. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 11 сентября в пресс-службе прокуратуры республики.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что в 2017 году индивидуальный предприниматель заключил с гражданами договоры долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома в городе Избербаше. При этом он не имел разрешения на строительство данного объекта.

В последующем застройщик возвел каркас многоквартирного дома, но завершать строительство не стал. Тем самым он похитил у дольщиков 5,4 млн рублей, оставив их без квартир.

Отметим, что подобные инциденты в Дагестане не являются редкостью. Так, в марте текущего года был заведено уголовное дело на застройщика, который начал возводить в Махачкале многоэтажку, не имея на это разрешения. Затем он под предлогом предоставления квартир в строящемся доме получил от 37 человек более 44 млн рублей и скрылся.

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