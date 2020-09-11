Ярославль, , 15:59 — REGNUM Директором департамента социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля назначена Ольга Войнова. Это пост оказался вакантным после отставки Сергея Ивченко, которая произошла спустя несколько дней после трагедии на улице Батова, где в результате взрыва газа обрушилась часть жилого дома и погибли трое человек. Несмотря на официальную причину отставки Ивченко — «по собственному желанию», считают его увольнение «ошибкой власти» и результатом поиска «стрелочника».

Ольга Войнова

Ольга Войнова окончила Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского. До этого назначения являлась директором в МКУ «Центр социальных выплат» города Ярославля

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