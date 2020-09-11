Москва, , 15:54 — REGNUM Несброшюрованный список избирателей во время досрочного голосования не является нарушением. Такой комментарий секретаря Центральной избирательной комиссии РФ Майи Гришиной опубликован 11 сентября в телеграм-канале ЦИК.

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Гришина отметила, что замечания о списках избирателей, которые не сшиты в отдельные книги, поступают на «Горячую линию» ЦИК. Однако в законе об основных гарантиях избирательных прав говорится, что книги списка избирателей должны быть сброшюрованы не позднее дня, предшествующего дню голосования.

В настоящее время одновременно с досрочным голосованием уточняются списки избирателей, которые прибывают и убывают по месту жительства.

«Несброшюрованный список избирателей во время досрочного голосования не нарушает чьи-либо права и не является свидетельством каких-либо нарушений», — подчеркнула Гришина.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в России началось досрочное голосование на региональных выборах.