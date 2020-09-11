Тбилиси, , 15:46 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария распорядился подготовить 3000 койко-мест в больницах для пациентов с COVID-19. Об этом глава правительства, как передает интернет-издание Netgazeti, 11 сентября сообщил на брифинге.

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"Министерству здравоохранения дано указание, в ближайшее время привести в полную готовность 3000 коек, чтобы в случае увеличения числа случаев заражения, пациентов можно было бы лечить быстро и эффективно», — процитировали журналисты Гахарию.

Премьер-министр подчеркнул, что количество выявленных носителей SARS-CoV-2 в стране растет, но правительство контролирует ситуацию.

Стоит отметить, что, по официальным данным, в Грузии около 500 пациентов с COVID-19 размещены в медицинских учреждениях. Накануне было объявлено, что пациентов с коронавирусной пневмонией, которым не исполнилось 65 лет, если у них нет сопутствующих хронических заболеваний, будут отправлять на лечение в гостиницы, оборудованные под карантинные зоны.

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