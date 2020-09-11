Москва, , 15:37 — REGNUM В условиях циркуляции новой коронавирусной инфекции и новых видов штаммов гриппа самое важное — профилактика. Вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа и ОРВИ, поэтому делать прививку надо обязательно, сообщили в Минздраве РФ.

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Для укрепления здоровья и иммунитета необходимо правильно питаться, гулять на свежем воздухе, заниматься спортом. Также является обязательным ношение масок в общественных местах.

В жилых помещениях и на работе надо поддерживать оптимальный температурный режим: +20…+22 градуса. Более высокая температура не рекомендуется, это делает слизистую органов дыхания более восприимчивой к патогенным респираторным вирусам.

Как сообщало ИА REGNUM, в поликлиниках и стационарах Москвы с 14 сентября вводятся новые правила маршрутизации и диагностики пациентов с симптомами ОРВИ, гриппа, пневмонии и коронавируса.

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