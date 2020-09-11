Чернобыль, Украина, , 15:56 — REGNUM На Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС) начались испытания хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ), сообщила пресс-служба станции.

В сообщении говорится, что персонал станции отрабатывает процедуры транспортировки, переработки и хранения ядерных отходов.

Как сообщается, из старого хранилища вывезли первые девять отработанных сборок, которые заключат в специальные бетонные пеналы и будут хранить в течение ста лет. В течение следующих 10 лет подобным образом будут законсервированы более 21 тыс. сборок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине были выявлены финансовые нарушения, допущенные в ходе строительства хранилища отработанного ядерного топлива.

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