Ханты-Мансийск, , 15:32 — REGNUM В Югре постепенно, вместе с числом заражений коронавирусом в целом по региону, возрастает число инфицированных детей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, если 8 сентября на 72 случая заражения SARS-CoV-2 за сутки приходилось шесть детей, то 10 сентября — на 80 случаев заражений пришлось 11 детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в Югре 9 сентября шесть классов были переведены на двухнедельное дистанционное обучение по причине выявления случаев коронавирусной инфекции среди учеников.

Сегодня, 11 сентября, в ХМАО уже 15 классов общеобразовательных школ переведены на дистанционное обучение, сообщил Znak.com руководитель департамента образования Югры Алексей Дренин.

Чиновник отметил, что на дистанционном обучении в регионе на данный момент находится 431 ребенок.

«Нигде очагов коронавируса в школах нет. Карантин классов — больше превентивная мера», — заявил Алексей Дренин.

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