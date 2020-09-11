Москва, 11 сентября 2020, 15:31 — REGNUM Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемами при использовании прилодения «Сбербанк онлайн». По данным портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, большей частью пользователи жаловались на трудности при переводе денег (68%).
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Жалобы на сбой работы ресурса поступали от жителей. Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Самары, Уфы, Екатеринбурга и Челябинска.
В Сбербанке заверили, что работы по устранению сбоя уже ведутся и принесли свои извинения за причинённые неудобства.
Как сообщало ИА REGNUM, подобный сбой в работе «Сбрбанк онлайн» произошёл в начале июня.