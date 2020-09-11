Осло, , 17:34 — REGNUM Норвежский муниципалитет Сёр-Одал, расположенный в 60 км от государственной границы со Швецией, прибегнул к жестким мерам, чтобы заставить своих сотрудников воздерживаться от поездок в Швецию. Когда граница со шведским приграничным Вермландом снова открылась, муниципальные служащие, которые посетили Швецию, должны будут в обязательном порядке сдавать тест на коронавирус. Те муниципальные чиновники, которые все же пересекают границу, также рискуют получить вычет из заработной платы. Об этом 11 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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После того как граница с Вермландом снова открылась и ограничение на поездки были сняты, многие норвежцы решили воспользоваться случаем и поехать в шведский регион. Дело в том, что в Вермланде расположено много магазинов, закупаться в которых норвежцам выгодно из-за курсов валют и разницы цен.

Власти норвежского Сёр-Одала сразу же установили жесткие ограничения для своих сотрудников, в том числе работников сферы медицинского обслуживания и ухода за пациентами. Глава муниципалитета Франк Хауге прямо сказал, что до предъявления отрицательного результата теста на коронавирус чиновники и медперсонал не работают. Если же тест окажется положительным, то в случае карантина заработная плата также не будет начисляться за все те дни, которые работник проведет дома.