Архангельск, , 15:28 — REGNUM Архангельские власти решили ослабить режим повышенной готовности на фоне роста заболеваемости COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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«Обществу необходимо научиться жить в новых условиях, поэтому не тотальный запрет, а организация работы с учетом новых требований становится базовой позицией», — сообщили в штабе.

По данным штаба, с 16 сентября в Архангельской области возобновляют работу кинотеатры и концертные залы.

По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости на территории региона составляет 1059 на 100 тыс населения. Самое большое число заболевших по-прежнему демонстрирует Архангельск. За последние сутки в регионе было выявлено 83 новых случая COVID-19.