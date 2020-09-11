Уппсала, Швеция, , 17:34 — REGNUM По крайней мере, три студента Уппсальского университета, инфицированы коронавиурсной инфекции. Установлено, что все они получают медицинское образование. Выяснилось, что зараженные студенты обследовали пациентов в рамках практических занятий. Об этом 11 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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По данным журналистов, зараженные коронавирусом студенты учатся на третьем курсе (пятый семестр). В начале семестра все три студента посещали местную больницу и обследовали пациентов в рамках практических занятий.

После того, как у одного из студентов был обнаружен коронавирус, выяснилось, что в течение 24 часов до момента получения результата теста он обследовал пациентов. Руководитель медицинской программы в университете Бертил Линдхал заявила, что во время визита в больницу студент, вполне возможно, не знал, что заражен коронавирусной инфекцией и представляет угрозу для окружающих. В произошедшем руководство высшего учебного заведения пообещало разобраться тщательным образом.