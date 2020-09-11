Симферополь, , 15:22 — REGNUM Набирать воду из ёмкостей на улице предложено жителям верхних этажей многоквартирных домов Симферополя, до которых вода даже в период подачи по графику не доходит. Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения 11 сентября. ГУП «Вода Крыма» рекомендовало администрации города установить во дворах домов емкости для воды.

«Давление поднять я не в состоянии, потому что при повышении давления начнутся порывы, и тогда ни на нижних, ни на верхних этажах воды не будет. Это обусловлено фактическим состоянием сетей», — заявил гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. Он добавил, что «таскать ведрами воду на девятый этаж» — «безумие», но другого выхода нет. Людям, которые не в состоянии сами принести воду, должны помочь волонтёры.

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил главам администраций и генеральному директор ГУП РК «Вода Крыма» составить список МКД с конкретными адресами, где давление воды понижено и вода не доходит до квартир.

«Нужно составить адресный перечень домов, где жители верхних этажей оказались без воды. В особенности это касается пожилых людей. Необходимо обеспечить поднос воды жильцам, воспользуйтесь помощью волонтеров. Жители должны понимать, что один на один мы в беде никого не оставим», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, график водоснабжения в Симферополе, Бахчисарае и районах действует с августа из-за снижения запасов воды в водохранилищах, власти не исключают, что график может сохраниться в течение ближайших шести месяцев — до марта 2021 года. В то же время жители Симферополя активно жалуются на несоблюдение графика подачи воды и низкое её качество.