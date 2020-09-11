Стокгольм, , 20:51 — REGNUM По данным региональных разведывательных подразделений полиции Швеции, определение структуры организованных преступных группировок (ОПГ) яляется практически неразрешимой задачей. По словам Магнуса Мовица, курирующего операции полицейских по проведению разведывательных мероприятий в Швеции, в Стокгольмском регионе основное внимание уделяется совершаемому преступлению, а не структуре его совершивших ОПГ. Об этом 11 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что ранее в беседе с журналистами заместитель начальника национальной полиции Швеции Матс Лёфвинг заявил, что на территории страны существует 40 ОПГ, во основе которых заложено понятие «криминальной семьи» или, другими словами, — кланов.

По информации полиции, говорить о каких-либо конкретных цифрах или иерархической структуре не приходится. Все дело в том, что первичное, низовое звено составляют молодые люди, которые в силу своего возраста или иных причин то входят, то выходят из различных ОПГ.

Таким образом, полицейским зачастую трудно понять, имеет ли под собой криминогенная обстановка в том или ином регионе Швеции жесткую иерархическую структуру кланов или совершаемые преступления происходят без руководства сверху, то есть по инициативе отдельных граждан.

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