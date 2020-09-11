Москва, , 15:11 — REGNUM Такие громкие заявления Трампа о наличии у США никем не виданных систем вооружений могут восприниматься в первую очередь как элемент предвыборной кампании, возможность заявить о себе как о кандидате, который думает о национальной безопасности и делает определённые шаги, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Также такие заявления могут быть рассчитаны на другие страны, с которыми США соперничают. Это не элемент холодной войны, не бряцание оружием, а способ сообщить странам-соперникам о том, что соревнований в военной сфере США не боятся.

Наконец, не исключено, что произошла некоторая утечка информации и, чтобы её остановить и дальнейшее разглашение не состоялось, была озвучена лишь часть информации, просто о том, что есть какое-то новое оружие, и всё.

Ни какое оно, ни сфера его применения, ни его количество — ничего этого названо не было, по всей видимости, намеренно.

Вероятно, теперь следует ожидать увеличения разведывательной активности других стран с целью узнать больше о новом оружии, получить какие-либо подробности.

Кстати говоря, не исключён вариант, что такое заявление могло быть сделано как раз для увеличения разведывательной активности других стран и выявления возможных утечек в самих США», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявил о наличии у США никем не виданных секретных систем вооружений.

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