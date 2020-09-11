Грозный, , 15:07 — REGNUM Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов награжден орденом «За развитие парламентаризма в Чеченской Республике». Высшей формой поощрения парламента Чечни глава минздрава удостоен по решению руководителя республики Рамзана Кадырова.

Сулейманов удостоен награды за большой вклад в развитие парламентаризма и в укрепление демократических принципов в Чеченской Республике, говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Instagram. В торжественной церемонии награждения принял участие председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

В ответном слове министр поблагодарил Рамзана Кадырова и спикера парламента за высокую оценку «его скромной деятельности».