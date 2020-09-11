Вашингтон, , 14:48 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 35 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 сентября сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Медсестра с больным COVID-19

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 35 286 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 6 397 547.

Также сообщается, что за это же время в США 907 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 191 802.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 2 403 511 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ограничения на въезд в Финляндию, введённые ранее в связи с распространением коронавируса, будут смягчены с 19 сентября.