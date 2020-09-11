Магас, , 14:45 — REGNUM В образовательных учреждениях Ингушетии введен обязательный масочный режим для сотрудников. Эта мера касается всех работников школ, в том числе учителей. Такое постановление подписал 11 сентября главный санитарный врач республики Борис Комурзоев.

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В документе, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора, который принят в связи с увеличением числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в целом по России, оговаривается, что педагогические работники обязаны носить маски во время учебных занятий при «невозможности соблюдения социальной дистанции, а также при нахождении в зданиях учреждений вне периода проведения уроков».

Такое же требование об обязательном ношении масок введено для сотрудников социальных учреждений с круглосуточным режимом работы. Контроль над исполнением данного постановления Роспотребнадзора возложен на министерство образования и минтруд Ингушетии.