Уфа, , 14:56 — REGNUM Врио начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Башкирии, полковника внутренней службы Владислава Дзюбу представили коллективу. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба этого ведомства.

По сообщению пресс-службы ведомства, заместитель директора ФСИН РФ Валерий Балан выразил уверенность, что под руководством нового руководителя коллектив уголовно-исполнительной системы Башкирии будет развиваться и успешно справляться с поставленными задачами.

Сообщается, что Владислав Дзюба родился в 1975 году в Иркутской области. Стал выпускником Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища, а также Академии права и управления ФСИН РФ. Службу на различных должностях уголовно-исполнительной системы Сахалинской и Иркутской областей проходил с июня 2002 года, а с 2014 года возглавлял УФСИН по Республике Саха (Якутия).

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