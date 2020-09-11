Оренбург, 11 сентября 2020, 14:40 — REGNUM В Оренбурге днем 11 сентября пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 28, попал в аварию. Госпитализирован один пассажир, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
ДТП произошло на ул. Юркина. По факту аварии проводится проверка.
По данным полиции, водитель автомобиля «ГАЗ-2705», выезжая с прилегающей территории задним ходом от дома № 7 по улице Юркина, врезался в маршрутный автобус.
Пассажир автобуса получила травмы и доставлена в медучреждение.