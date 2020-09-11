Оренбург, , 14:40 — REGNUM В Оренбурге днем 11 сентября пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 28, попал в аварию. Госпитализирован один пассажир, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Автобус, попавший в аварию Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

ДТП произошло на ул. Юркина. По факту аварии проводится проверка.

По данным полиции, водитель автомобиля «ГАЗ-2705», выезжая с прилегающей территории задним ходом от дома № 7 по улице Юркина, врезался в маршрутный автобус.

Пассажир автобуса получила травмы и доставлена в медучреждение.