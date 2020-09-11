Джакарта, , 14:38 — REGNUM Государственная корпорация кинопроизводства объявила победителей конкурса короткометражных фильмов в связи с 75-летием независимости Республики Индонезия, сообщает Antara.

За короткое время зарегистрировавшиеся участники представили 52 короткометражные картины на тему «Национализм», а 23 фильма вышли в финал.

Лучшей кинематографической лентой был признан фильм режиссёра Назри Фахми Ситомпул «Забота о воспоминаниях».

«Эта история основана на опыте одного из наших друзей, который является потомком ветерана. Здесь мы хотим рассказать вам, что означает 17 августа для всех», — отметил режиссёр.

Председатель жюри отметил, что все присланные короткометражные фильмы были хорошего качества.

Как сообщало ИА REGNUM, туристическая зона Нуса-Дуа, на Бали, которой управляет корпорация развития туризма Индонезии, предоставляет 3685 гостиничных номеров для приема местных туристов.

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