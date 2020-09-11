Махачкала, , 14:44 — REGNUM Первая в Дагестане мастерская по обучению швейному делу женщин с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) открылась в Махачкале. В ней начинающие портнихи смогут освоить современные технологии работы и научиться шить востребованные на рынке изделия, сообщили ИА REGNUM 11 сентября в пресс-службе министерства труда и социального развития республики.

Творческая мастерская «Зигзаг» по обучению швейному делу женщин с инвалидностью II и III групп создана дагестанской региональной общественной организацией «Молодые инвалиды». Проект реализован в том числе на средства гранта регионального минтруда.

Обучение будет длиться три месяца — с сентября по декабрь 2020 года. Ожидается, что начинающие портнихи «научатся изготавливать востребованные на потребительском рынке изделия, освоят современные технологии работы с разными видами материалов, изучат тенденции модной индустрии».

Одновременно с обучением раз в месяц будут проходить открытые мастер-классы «Очумелые ручки». Их будут проводить приглашенные специалисты с ОВЗ по швейному делу, вязанию и макраме.