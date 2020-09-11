Москва, , 14:36 — REGNUM Председатель Московского городского суда Ольга Егорова написала заявление об отставке, сообщает 11 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России.

Ольга Егорова Mos-gorsud.ru

В предварительной повестке заседания ВККС на 22 сентября указано рассмотрение заявления об отставке. Егорова просит прекратить свои полномочия судьи, а также председателя Московского городского суда с 23 октября 2020 года.

Ольга Егорова возглавляет Мосгорсуд уже 20 лет. Ранее в ВККС рекомендовали на её должность председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына.

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