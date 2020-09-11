Санкт-Петербург, 11 сентября 2020, 14:37 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, которая была разработана университетом Оскфорда вместе с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, наряду с другими странами также приостановлены в России и потому российским добровольцам данный препарат не вводили. Об 11 сентября сообщил и.о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге, где планировалось проведение испытаний, Дмитрий Лиознов.
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«Исследования остановлены, у нас в стране никому препарат не был введен, все остановлено до начала», — приводит его слова ТАСС,
Как сообщало ИА REGNUM, накануне компания AstraZeneca сообщила о приостановке третьей фазы испытаний разработанной ею вакцины от коронавируса в Великобритании, Бразилии, США, ЮАР и Японии, до установления причин ухудшения здоровья одного из добровольцев.