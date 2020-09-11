Тбилиси, , 14:37 — REGNUM Начало учебного года в школах и университетах Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Зугдиди, Гори и Поти отложено до 1 октября. Это заявление, как сообщает «Общественное телевидение», 11 сентября на брифинге сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

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Учебный процесс в Грузии обычно начинается 15 сентября. Ранее власти заявляли, что в этом году его не будут переносить.

«Нам необходимо правильно оценить существующие риски, а для этого нам нужны две недели на консультации с эпидемиологами. После этого мы примем дополнительные решения», — сказал Гахария.

Напомним, 11 сентября в Грузии сообщили о 87 выявленных носителей коронавируса за последние сутки. Этот показатель является самым высоким за время пандемии.

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