Ставрополь, , 14:47 — REGNUM Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции должна поступить на Ставрополье в ноябре 2020 года. Делать прививки начнут в этом же месяце, сообщили ИА REGNUM 11 сентября в управлении по информполитике правительства края со ссылкой на министра здравоохранения региона Владимире Колесникова.

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Отмечается, что на Ставрополье уже создана база для хранения вакцины — холодильное оборудование с температурой — 18 градусов. Препарат рассчитан на граждан от 18 до 60 лет. Прививка будет делаться в два приема с интервалом до трех недель.

Колесников также сообщил, что в настоящее время на Ставрополье создан достаточный запас противовирусных препаратов, антибиотиков и других необходимых средств. Более того, по его словам, принято решение о создании их дополнительного резерва. Что касается средств индивидуальной защиты для медиков, то их неснижаемого запаса для оказания помощи больным COVID-19, как отметил министр, в каждом медучреждении региона хватит не менее чем на две недели.

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