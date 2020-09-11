Липецк, , 14:27 — REGNUM В Липецкой области за выгул собак детьми до 14 лет будут штрафовать их родителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облдумы.

Областным административным кодексом уже был предусмотрен штраф за выгул собак детьми, не достигшими 14 лет. Теперь депутаты уточнили, кто должен нести ответственность в таких случаях. Административное наказание понесут родители или законные представители детей, так как подростков привлечь к ответственности можно только с 16 лет. Штраф за такое нарушение составляет от 500 рублей до двух тысяч рублей.

Детям разрешается самостоятельно без сопровождения взрослых выгуливать только собак карликовых пород и щенков до трехмесячного возраста.