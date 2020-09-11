Абакан, , 14:26 — REGNUM По состоянию на 11 сентября в Хакасии коронавирус выявлен у 3708 человек, в том числе у 380 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Выздоровели в регионе 3243 человека. Это 87,4% от числа выявленных носителей SARS-CoV-2.

Коэффициент распространения инфекции в Хакасии за четыре дня (R4) составил 1,2, за семь дней (R7) — 1,5.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике за весь период скончались 46 пациентов, у которых был выявлен коронавирус.

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