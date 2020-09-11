Москва, , 14:24 — REGNUM Программа частичной компенсации средств за путешествия по России вызвала положительную реакцию населения, — рассказал эксперт ОНФ, российский телеведущий и журналист Денис Полунчуков, комментируя новость о том, что президент Владимир Путин согласился с идеей использовать оставшиеся средства, выделенные на туристическую отрасль, и в следующем году для развития внутреннего туризма.

«Это очень правильное и справедливое решение. Такая глобальная распродажа туров с поддержкой государства в нашей стране проводилась впервые, — напомнил эксперт, — Была выделена колоссальная сумма в размере 15 млрд рублей, однако полностью освоить средства не удалось. Программа готовилась в разных регионах России в период частичных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому не все варианты туров успели актуализировать и включить в программу, многие граждане не были готовы в короткий срок принять решение какой тур выбрать, в том числе из соображений безопасности. Из-за сжатых сроков не было возможности для масштабной рекламной кампании».

ОНФ предлагает в дальнейшем вести мониторинг цен, чтобы избежать ситуации, когда тур по программе неожиданно для туриста оказывается дороже, чем если бы он в программе не участвовал. Анализ работы горячей линии, которая была организована в рамках акции #МыВместе, показал, что очень востребованным оказался коллективный туризм, при котором актуальна раздельная оплата. Однако часто туроператоры по разным причинам требовали оплату только с одной карты.

«Эти факторы необходимо учесть в будущем, — отметил Денис Полунчуков, — Считаю, что дальнейшая реализации программы будет способствовать увеличению туристического потока внутри страны. Вариантов для путешествий много: это и активный, и семейный отдых, гастрономический, экологический, этнографический, культурный туризм. Путешествия по стране должны быть доступными, интересными, комфортными и престижными. Уверен, что финансовая поддержка со стороны государства этому будет способствовать. Общероссийский народный фронт готов оказать поддержку популяризации внутреннего туризма».

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