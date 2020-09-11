Воронеж, , 14:23 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Воронежской области из-за заморозков на 12−13 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

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«Ночью и утром 12 и 13 сентября местами по Воронежской области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки на почве до 1° мороза», — говорится в сообщении.

В целом на выходные 12−13 сентября в регионе ожидается комфортная погода. Днём 12 сентября прогнозируется +21 градус, а 13 сентября воздух прогреется до +25 градусов. Ночная температура составит около 6−7 градусов тепла.