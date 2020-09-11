Москва, , 14:20 — REGNUM Три российских города вошли в рейтинг Travelers 'Choice Awards 2020 лучших туристических направлений по городам Европы. Рейтинг опубликовала платформа Tripadvisor, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В списке самых популярных направлений Европы в 2020 годе Санкт-Петербург занял 21-е место, Москва — 26-е, Сочи — 30-е. Причем Санкт-Петербург оказался популярнее Берлина, Вены и Кракова.

На первых строчках рейтинга топ-35 Travelers 'Choice Awards разместились Лондон, Париж, Крит, Рим, Барселона, Стамбул и Прага. Аутсайдеры рейтинга: Паралимни, Рейкьявик, Ливерпуль, Пафос и Гамбург.

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим городом для летних гастрономических туров и путешествий в 2019 году назван российский город Санкт-Петербург.

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