Уфа, , 14:22 — REGNUM Еще 50 новых автобусов получило автотранспортное предприятие «Башавтотранс» в Уфе. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, транспортные средства среднего класса «Вектор NEXT» поступили в филиалы № 1 и № 3 этого предприятия и будут работать на самых востребованных маршрутах. В них установлена система навигации. Кроме этого, эти автотранспортные средства отвечают всем требованиям безопасности.

Отмечается, что в текущем году для этого предприятия было закуплено 245 автобусов различного класса городского и междугороднего исполнения.

По словам генерального директора ГУП «Башавтотранс» Надира Самиева, благодаря поступлению новых автобусов сократились интервалы между машинами на маршрутах, а значит перевозки стали более комфортными для пассажиров.

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