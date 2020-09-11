Екатеринбург, , 14:18 — REGNUM Обвиняемый в убийстве двух девушек на горе Уктус в Екатеринбурге Алексей А. не смог повторить свои показания в Свердловском областном суде. Об этом пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, во время дачи показаний он метался и бледнел. Также предполагаемый преступник не говорил о том, что именно им было совершено убийство. Он заявлял просто что убийство произошло. Также А. отметил, что вечером вышел в гараж, взял винтовку и с ней отправился на Уктус. Там и было совершено жестокое убийство.

«Я думаю, что лучше огласить мои показания. Мне тяжело рассказывать об этом», — цитирует его издание.

В итоге суд зачитал его показания, данные следователям. Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в конце августа 2018 года. Неизвестный расстрелял девушек 28 и 29 лет. Одна из них погибла на месте, а вторая умерла позднее в больнице.

Предполагаемого убийцу нашли лишь осенью 2019 года. При этом, по некоторым данным, уголовное дело против А строится только на его показаниях и может быть сфабриковано.