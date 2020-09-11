Москва, , 14:16 — REGNUM В 2020 году российские автолюбители стали чаще интересоваться покупкой противоугонных систем для машин, чем в прошлом году. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».

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Отмечается, что за первые восемь месяцев нынешнего года запросы в поисковой строке на автосигнализацию увеличились на 52% по сравнению с прошлым годом. По мнению аналитиков, такой рост интереса к противоугонным системам является признаком, который указывает на повышение значимости личной машины для российских граждан на фоне эпидемии коронавируса.

Рост запросов на механические блокираторы за год вырос на 32%, а на спутниковые — на 54%.

«Люди, которые не готовы в этом году покупать новый автомобиль, инвестируют в улучшение имеющегося и готовы приобретать запчасти и аксессуары для повышения комфорта и безопасности», — пояснил руководитель категории «Запчасти» в Авито Александр Куроптев.

Ранее специалисты «Авито Авто» провели опрос 10 тыс. посетителей ресурса, в результате которого оказалось, что 47% респондентов предпочитают машины сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники).

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