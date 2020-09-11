Великий Новгород, , 14:17 — REGNUM В Новгородской области с начала сентября было выявлено 240 случаев заболевания новой короновирусной инфекцией практически на всех административных территориях, за исключением трех районов. При этом 8% из заболевших — дети до 18 лет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 сентября сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Новгородской области.

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При этом превышение среднего показателя заболеваемости на 100 тысяч населения по Новгородской области отмечается в Холмском районе — 155,7, Волотовском районе — 150,8, Чудовском районе — 70,7, Боровичском районе — 63,8 и в городе Великий Новгород — 57,5.

Большинство заболевших COVID-19 — работающие граждане — 47,5%. Как отметили в ведомстве, увеличилась доля заболевших медицинских работников — 8,7% и лиц, пенсионного возраста — 26,2%. При этом доля заболевших учащихся находится примерно на одном уровне: в июне 7%, в июле 6%, в августе и сентябре 8%.

Отметим, в настоящий момент в Новгородской области лишь один из шести классов школы № 33 областного центра до 16 сентября остается на дистанционном обучении из-за COVID-19. В классе обучаются 27 человек.

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