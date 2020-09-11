Тюмень, , 14:05 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 53 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в регионе на 11 сентября зарегистрировано 8310 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7231 человек, 32 пациента с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях Тюменской области на 11 сентября 10 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.