Уфа, , 14:03 — REGNUM Седьмой полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — стартовал 11 сентября в Институте развития образования Республики Башкирия и пройдет в течение трех дней.

Конкурс реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

В торжественной церемонии открытия полуфинала приняли участие: Заместитель Премьер-министра Правительства Башкирии Фанур Ягафаров, первый заместитель министра образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин, ректор Института развития образования региона Азат Янгиров и руководитель профессионального конкурса «Учитель будущего» АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев.

На полуфинале в Уфе собрались 45 команд педагогов из 12 регионов Поволжья: по 9 команд от Нижегородской области и Республики Татарстан, 7 команд от Пермского края, 5 команд от Башкирии, 4 команды от Оренбургской области, по 3 команды от Самарской области и Чувашской Республики, и по 1 команде от Пензенской области, Республики Мордовия, Саратовской области, Республики Марий Эл и Удмуртской Республики.

На торжественной церемонии открытия от имени правительства Башкирии к участникам и гостям окружного этапа профессионального конкурса «Учитель будущего» обратился Заместитель Премьер-министра Правительства региона Фанур Ягафаров: «Отрадно, что организаторы — «Россия — страна возможностей» — выбрали Уфу, столицу Башкортостана, и приятно видеть вас на нашей гостеприимной земле. Уважаемые учителя, в первую очередь хотел бы обратиться к вам со словами сердечной благодарности за ваш самоотверженный труд, за то, что выбрали эту нелегкую профессию. Вы знаете, у нас в стране уделяется огромное внимание работе с педагогами, и одно из приоритетных направлений — это подготовка специалистов, которые умеют работать в новых условиях. Я хотел бы сказать, и это не будет преувеличением, что от таких специалистов, от таких педагогов, от их энергии, от их профессионализма зависит будущее новых поколений, будущее наших регионов и будущее нашей страны».

По словам Фанура Ягафарова, конкурс стал ярким событием в системе подготовки и повышения квалификации педагогов, он создает условия для творческой реализации, для самореализации, открывает новые возможности для профессионального педагогического роста, активного отношения к совершенствованию системы образования.

Заместитель министра образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин подчеркнул, что принимать конкурс такого уровня — окружной полуфинал конкурса «Учитель будущего» — это огромная честь.

«Новый конкурс — новый формат. Для меня как чиновника, который курирует повышение квалификации педагогических центров приятно осознавать, что появляются конкурсы нового формата. «Учитель года» и «Дебют» уже стали традиционными, а такие новые конкурсы призваны находить лучших из лучших, и формировать действительно, как мы говорим, «учителей будущего». Потому что современный формат образования в школах требует современных подходов в повышении квалификации и новых подходов, поиска талантов, в том числе, в системе кадров, — сказал заместитель министра образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин, — Уважаемые коллеги, вас ожидают три полноценных, насыщенных дня. Я очень надеюсь, что Республика Башкортостан и город Уфа останутся в вашем сердце таким очень приятным, хорошим воспоминанием. Напомню, что сегодня в республике День национального костюма, и вице-премьер Фанур Ягафаров был в деловом национальном костюме Республики Башкортостан. Также сегодня открывается целая череда мероприятий, и вы сможете узнать ближе нашу республику».

Руководитель профессионального конкурса «Учитель будущего» АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев поблагодарил правительство Башкирии за поддержку и возможность, проведения полуфинала конкурса в Уфе: «Мы ровно пять месяцев назад завершили шестой полуфинал, и, несмотря на то что нас разделяли пять месяцев ограничений, которые были вызваны эпидемией коронавируса, нам удалось сегодня собрать представителей Приволжского округа. Для нас очень важно и очень ценно, что здесь присутствуют команды педагогов, потому что мы видим будущее именно за командным образованием, за командной работой».

По словам Андрея Богданцева, самое ценное в конкурсе — это даже не испытания, а сообщество, которое формируется, и возможность посмотреть на себя со стороны коллег: «Символ конкурса — это открытая книга, где одна половина — это бумажная страница, а вторая — шестнадцатиричный код, в котором зашифрована фраза «Учитель будущего. Период самоизоляции показал, что именно таким должен быть учитель — он опирается на традиции отечественной школы образования, формировавшегося веками, и при этом смотрит в будущее, может быстро адаптироваться к современным реалиям, пользуется современными технологиями, и сообща преодолевает все сложности и все трудности».

«По тогам конкурса вы обретете не только положительный опыт, который сможете применить в педагогической практике, но и обретете новых друзей в разных регионах в лице участников, наших экспертов, модераторов, в лице платформы «Россия — страна возможностей», — добавил руководитель профессионального конкурса «Учитель будущего» АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев.

Среди педагогов в полуфинале Приволжского федерального округа 18 мужчин. 45 конкурсантов — это учителя до 35 лет. Самой юной участнице 22 года — это старшая вожатая Лариса Малыгина из школы с углубленным изучением отдельных предметов №85» из Нижнего Новгорода, а самый опытный полуфиналист — 58-летняя Лидия Николаевна Агаева, которая работает учителем английского языка в лицее № 1 города Стерлитамак (Башкирия).

Ректор Института развития образования Башкирии Азат Янгиров обратился к участникам конкурса с приветствием. Он напомнил, что Институт развития образования в Башкирии — крупнейшее учебное заведение в сфере дополнительного профессионального образования, в штате которого работают 6 докторов и 33 кандидата наук, реализуется свыше 570 курсов повышения квалификации и программ переподготовки, в год в среднем охватывается свыше 20 тысяч учителей.

«Мы реализуем новые проекты, в частности, сейчас завершаем работу над республиканской образовательной платформой, завершаем работу над порталом «Открытый урок», где будут содержаться лучшие педагогические практики. Хочется отметить, что благодаря поддержке главы Республики Радия Хабирова, поддержке вице-премьера Фанура Ягафарова, поддержке министра образования и науки Айбулата Хажина, Институт образования уверенно смотрит в будущее и намерен добиться высоких результатов, — отметил Азат Янгиров, — Сегодня знаменательный день, такое мероприятие проводится у нас впервые. Хотелось бы, чтобы вы провели эти дни в Республике Башкортостан с удовольствием. Желаю вам успехов».

Конкурсные испытания полуфинала пройдут в течение 3 дней и подготовлены в формате «педагогического триатлона», включающего в себя блоки:

● педагогические дебаты, в ходе которых командам предстоит обозначить свою позицию по ряду дискуссионных вопросов, связанных с образованием;

● методический конструктор, на котором командам необходимо разработать технологию межпредметного профиля для решения определенной задачи образовательного процесса;

● кейс-игра (разбор кейсов с проблемными ситуациями, перевод проблем в область задач, разработка решений выявленных задач).

Первый всероссийский конкурс учительских команд «Учитель будущего» был запущен 19 ноября 2019 года президентской платформой «Россия — страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель — поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

19 февраля 2020 года Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании и утверждении состава организационного комитета профессионального конкурса «Учитель будущего». Председателем оргкомитета является заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могли как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб.

Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, окружные полуфиналы и финал.

Для всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, уже открыт доступ к электронной библиотеке и вебинарам, полуфиналисты получают подарки от партнеров конкурса: издательства «Русское слово» и образовательной платформы «Яндекс.Учебник».

По итогам конкурса будет сформирово сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Участники окружных полуфиналов конкурса «Учитель будущего» станут слушателями образовательной онлайн-программы Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» по теме «Проектирование адаптивной образовательной среды».

Финалисты конкурса «Учитель будущего» будут приглашены на очную программу постсопровождения, по итогам которой получат удостоверение о повышении квалификации.

Очная программа пройдет с ноября текущего года по февраль 2021 года в Мастерской управления «Сенеж».

Ведущие лекторы и практики педагогики расскажут о международных исследованиях в образовании, современных практиках преподавания. Часть курса будет касаться психологической составляющей образовательного процесса, а часть — развитию управленческих навыков учителей.