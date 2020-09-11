Омск, , 14:00 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались четыре пациента, у которых был выявлен коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 сентября в региональном минздраве.

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Таким образом, за весь период в Омской области умерли 239 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 сентября в регионе выявлено 9830 носителей коронавируса.

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