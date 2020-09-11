Москва, , 13:57 — REGNUM По данным Всемирной туристической организацией при ООН (UNWTO), ослабили ограничения из-за пандемии коронавируса на поездки туристов 53% стран мира, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По состоянию на 1 сентября 2020 года, для туристов смягчены ограничения на 115 направлениях — больше половины всех направлений в мире. Это 28 стран больше, чем на 19 июля.

Сняли ограничения большинство стран развитой экономикой (79%), а также с развивающейся экономикой (47%). Отмечено, что 64% из тех стран, ослабивших ограничения, имеют высокую или среднюю зависимость от авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, российских туристов готовы принимать восемь стран мира.

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