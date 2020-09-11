Уфа, , 13:53 — REGNUM Приостановить акцию протеста в Башкирии решили обманутые дольщики ЖК «Миловский парк», которые с начала лета проживали в палаточном лагере. Об этом 10 сентября сообщил один из дольщиков в группе в социальной сети.

По его словам, на 88 день протеста, акцию решено было приостановить, после приезда в палаточный лагерь председателя государственного комитета республики по строительству и архитектуре Марата Ахмадуллина.

Отмечается, что чиновник ответил на вопросы обманутых дольщиков, а также оповестил о ситуации, сложившейся на текущий момент. Кроме этого, чиновник пообещал взять ситуацию с ЖК «Миловский парк» под свой контроль. После этого, жители решили приостановить протест и наблюдать за тем, как будут развиваться события.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в сентябре текущего года руководство республики подало заявку в федеральный фонд защиты прав дольщиков для завершения строительства ЖК «Миловский парк».

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