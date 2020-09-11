Иркутск, , 13:49 — REGNUM В социальных сетях распространяется фотография избирательного участка, якобы организованного в багажнике машины.

Эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», кандидат исторических наук Олег Иванников следующим образом оценил ситуацию:«У нашей оппозиции все по-старому. Их задача — дискредитация нашей избирательной системы, подрыв доверия к выборам. Любую информацию о выборах они подают в извращенном ключе».

«Здравые эксперты, ведущие мониторинг выборов, ждали, откуда же начнется шествие фейков по стране. Ну вот и дождались. Первый фейк прилетел из Иркутской области. И автор фейка — фигура одиозная, Любовь Соболь, которая в прошлом году регулярно устраивала провокации на выборах в Мосгордуму. Решила свои грязные методы опять в дело пустить. Стала трезвонить по всем сетям, что в поселке Мегет Иркутской области в багажнике голосуют», — рассказал он.

«Общественники и эксперты Иркутской области выяснили ситуацию. Оказывается, на фото это даже не поселок Мегет, а поселок Шароны. И тут вранье от Соболь. Члены избирательной комиссии в ходе досрочного голосования ящик с бюллетенями просто-напросто укрыли от дождя, чтобы бюллетени не намокли, проявили заботу к избирателям. Никаких нарушений здесь нет. В связи с данным фейком хочется рекомендовать общественным наблюдателям тщательнее перепроверять информационные потоки, поскольку мы видим, что оппозиция вновь пустилась во все тяжкие», — завершил свой комментарий Олег Иванников.