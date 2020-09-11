Бугуруслан, Оренбургская область, , 13:47 — REGNUM В Бугуруслане Оренбургской области 34-летняя жительница стала жертвой крупного мошенничества. Она лишилась более 6 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным полиции, в апреле 2020 года женщине по телефону от неизвестного поступило предложение допзаработка. Жительнице Бугугурслана предложили делать ставки на игровой бирже, на что она дала свое согласие.

По рекомендованной ссылке горожанка посетила сайт компании для заполнения анкеты. Последовал еще телефонный звонок — уже от мужчины, который представился брокером компании. Он проинформировал о том, как производить ставки. В результате женщина выиграла 9 тыс. рублей. Впоследствии, действуя по указаниям неизвестного, оренбурженка установила приложение, в котором привязала свои банковские карты к виртуальным кошелькам для перевода денег на счет своего личного кабинета.

Когда женщина увидела в личном кабинете свой выигрыш в 19 млн рублей, то связалась с «брокером» и выразила желание вывести деньги. Оказалось, что требуется оплатить услуги курьера — 4% от выигранной суммы. Женщина перечислила более 6,5 млн рублей. После этого с ней связался «курьер» и сообщил, что 4% необходимо перечислить лично ему. Жительница Бугуруслана поняла, что стала жертвой обмана, о чем заявила правоохранителям. По факту крупного мошенничества возбуждено уголовное дело. Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.