Кемерово, , 13:46 — REGNUM В Кемеровской области с начала учебного года в пяти школах выявили случаи заражения коронавирусом. Одиночные случаи выявлены в двух школах Междуреченска, по одному в Киселёвске и Анжеро-Судженске. Одно из образовательных учреждений полностью переведено на дистанционное обучение, сообщает «Сибдепо».

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"Школа в селе Беково Беловского района. В ней обучаются 250 детей. Там заболели три учителя», — уточнил на брифинге замгубернатора региона Алексей Цигельник.

Цигельник уточнил, что переход на дистанционное обучение во всех кемеровских школах — «нерационален».