Бали, Индонезия, , 13:45 — REGNUM Туристическая зона Нуса-Дуа, на Бали, которой управляет корпорация развития туризма Индонезии, предоставляет 3685 гостиничных номеров для приема местных туристов, сообщает Antara.

Издание отмечает, что район Нуса-Дуа получил сертификат соответствия протоколу здравоохранения. Протокол повысил доверие заинтересованных сторон к этому району, что проявилось в увеличении заполняемости номеров.

Увеличение количества доступных номеров, заполняемости и количества мероприятий в Нуса-Дуа повлияло на возвращение к работе уволенных до сих пор работников сферы туризма.

«Мы позаботимся о том, чтобы туристы использовали маски в этом районе, всегда регулярно мыли руки и соблюдали безопасную дистанцию», — говорится в заявлении корпорации развития туризма Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что зона с высоким риском заражения SARS-CoV-2 на территории страны увеличивается.

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